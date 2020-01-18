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Karga ve sığırcıkların dansı ilgi odağı oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde havaların eksi dereceleri görmesi ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için şehir merkezine akın etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde havaların eksi dereceleri görmesi ile birlikte kargalar akşam saatlerinde ev ve iş yerlerinin çatısına tünemek için şehir merkezine akın etti.


Akşam saatlerinde farklı şekil ve motif çizerek uçan kargalara sığırcık kuşları da eşlik edince ilginç görüntüler oluşturdu. Bu günlerde bir anda ortaya çıkan binlerce karga görenleri şaşırttı.


Havaların soğuması ile ortaya çıkan binlerce karga, şehir merkezinde topluca hareket edip uzun süre geceyi geçirecek yer aradılar. Kargaların ilçe semalarındaki dansı objektiflere farklı şekilde yansırken vatandaşlar da cep telefonları ile bu doğal güzelliği kaydetmeye çalıştı.

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