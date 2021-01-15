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Karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı

Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.


Kütahya İl Özel İdaresi olarak 5 tanesi merkez ilçede, 2 tane ekip Domaniç'te, iki tanesi Gediz-Şaphane ilçesinde, 2 ekip Simav-Pazarlar ilçesinde, 2 ekiple Tavşanlı ilçesinde, diğer ilçelerde birer ekip olmak üzere toplamda 20 ekiple sahada olduğu açıklandı. Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 20'si greyder olmak üzere 56 iş makinesi 23 servis aracı ve 118 personelden oluştuğu kaydedildi.

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