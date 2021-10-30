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Kauçuk fabrikasında yangın

Kütahya’daki bir kauçuk üretim fabrikasında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Kütahya'daki bir kauçuk üretim fabrikasında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bereket Sanayi Sitesi 31. Sokak'ta faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. İş yerinde bulunan personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken, gökyüzünü bir anda siyah duman bulutları sardı.


Yangın, 3 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada hasar oluştu.

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