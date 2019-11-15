İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş açıldı

Kütahya’da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi'nde bir grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekibi gönderildi. Kavgaya karışanlardan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin kaçtığı sırada olaya müdahale eden asayiş ekibine tabancayla ateş ettiği iddiaları üzerine olay yerine bölgedeki çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada polisler de çatışma ihtimaline karşı çelik yelek giyerek beklemeye başladı.


Çevrede yapılan araştırmada 1'i olay yerine yakın bir evin bahçesinde olmak üzere olaya karıştığı iddia edilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.