İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavuncu: "Pandemi ilgiyi daha da arttı"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Vural Kavuncu, pandeminin sağlık alanına olan ilgiyi daha da artırdığını ifade etti.


Türkiye'nin ilk sağlık temalı devlet üniversitelerden biri olan KSBÜ hakkında bilgilendirmede bulunan Kavuncu, dünyada belirli alanlara ihtisaslaşmış üniversitelerin arttığını vurguladı.Bunun Türkiye'de de arttığını ifade eden Rektör Kavuncu, sağlıkta uzmanlaşmış bir üniversite olarak yaptıkları çalışmalar ile ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.


Rektör Kavuncu, KSBÜ'nün ciddi bir altyapısının ve geleneğinin bulunduğunu belirterek, açtıkları bölüm ve programlar ile ihtiyaç duyulan alanlara çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.


Kavuncu, birebir eğitimin öneminin altını çizerek, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında çok iyi bir noktada olduklarını vurguladı.


Rektör Kavuncu, KSBÜ'yü tercih edecek öğrencilerin hem uygulamalı hem teorik olarak çok iyi bir eğitim alacaklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.