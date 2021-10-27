Kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma ekibi buldu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bir vatandaşın kaybolan küçükbaş hayvanları, jandarma ekibi tarafından 2 gün sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Gediz'e bağlı Kurtçam Köyü Yeni Mahalle'de yaşayan Ahmet Çelik'e ait 49 küçükbaş hayvandan 22 tanesi iki gün önce kayboldu. Hayvanları kendi imkanları ile bulamayan vatandaş, olayı jandarmaya bildirdi.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili olarak, Kurtçam Köyü arazi kesimi köy çevresinde, komşu köylerde yapılan araştırmada, çevre köylerde yapılan duyurular ve anonslar neticesinde, Kurtçam Köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şaphane İlçesine bağlı Gürkuyu köyünde bulundu. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili konuşan Kurtçam Köyü Muhtarı Nuri Barış, “Köyümüz halkından Ahmet Çelik'e ait 22 hayvan 24 Ekim günü köyümüzden kaybolmuştu. Köylülerimizle birlikte köy çevresinde arama yaptık. Aramalarımız sonrası Jandarmaya bildirdik. Kütahya İl Jandarma ekipleri ve Gediz İlçe Jandarma asayiş ekiplerince dağlarda yapılan arama faaliyeti sonucunda hayvanlar bulundu. Özverili çalışmalarından dolayı Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.