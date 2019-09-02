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Kayıp kadın sağ olarak bulundu

Kütahya’da, ormanda kaybolan yaşlı kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Kütahya'da, ormanda kaybolan yaşlı kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.


AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, 83 yaşındaki Müzeyyen Turan'ın Kızılcaören Köyü Hamidiye Mahallesi'nde sağ olarak bulunduğunu bildirdi. Artun, Turan'ın sağlık kontrolünün ardandan yakınlarına teslim edildiğini dile getirdi.


Dün akşam saatlerinde Sırören köyü civarındaki ormanlık alana yakınlarıyla pikniğe giden Turan kaybolmuş ve ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

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