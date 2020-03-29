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Kayıp köpeğini bulana bin TL ödül verecek

Kütahya’da Ayşe Kavillioğlu, 3 gün önce kaybolan köpeğini bulana bin TL ödül vereceğini söyledi.

Kütahya'da Ayşe Kavillioğlu, 3 gün önce kaybolan köpeğini bulana bin TL ödül vereceğini söyledi.


Sinerköy Mahallesi Kız Kur'an Kursu öğretmeni Kavillioğlu, 3 yaşındaki İngiliz av köpeği black cinsi köpeğinin lojmanından bir anda ortadan kaybolduğunu ifade etti.


Kavillioğlu, "Kütahya'da Sinerköy'de yaşayan insanlara sesleniyorum. Köpeğimi bulmama yardım edene bin TL ödül vereceğim. Allah rızası için köpeğim hakkında bilgi sahibi olanlar bana yardım etsin. O küçüklüğünden beri bizimle, o bizi özler oğlumu özler, o benim ev halkımdan biri, lütfen bilgisi olanlar bana ulaşsın. Köpek isteyen gidip hayvan barınağından sahipsiz köpek alsın. Benim köpeğimi niye çalıyor, hırsızlık değil mi" dedi.

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