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Kayıp yaşlı adamın cesedi uçurumda bulundu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi ormandaki uçurumda bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi ormandaki uçurumda bulundu.


Güzelyurt köyünde ikamet eden Cemal Manay'ın (79), 12 Eylül akşamı eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin çalışması sonucunda, Manay'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince ormanlık alandaki bir uçurumun kenarında bulundu.


Yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü belirlenen Manay'ın cesedi, AFAD, jandarma ve köylülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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