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Kayıp yaşlı kadın 2 saat sonra bulundu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde kayıp olarak aranan yaşlı kadın, 2 saat sonra bulundu.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde kayıp olarak aranan yaşlı kadın, 2 saat sonra bulundu.


Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki Hatice Karaduman, bir anda ortadan kayboldu. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.


Karaduman, Jandarma Asayiş Timi ve gönüllü vatandaşların Kepez bölgesinde 2 saatlik çalışmasının ardandan Kayraklı mevkiinde sağ olarak bulundu.


Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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