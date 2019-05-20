Kaymakam Abbasoğlu: Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı konuşmada, “Bizim için çocuklarımızın temel eğitiminde güzel sağlıklı eğitim görmeleri çok önemlidir. Ana sınıfında altyapısı kaliteli olduğunda, eğitime başlama süreci öğrencilerimiz için daha verimli olacaktır. Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır. Gelecekte her biri ülkemizin çeşitli aşamalarında hizmet vererek, faydalı birer birey olacaklardır ifadelerini kullandı.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretin ardından okulun bahçesinde incelemelerde bulunarak, aynı zamanda okul etrafında bulunan okul geçidi tabelalarının bakımı için karayolları ekiplerine gerekli talimatları verdi.