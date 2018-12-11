İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır

Altıntaş Kaymakam Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş ilçesi Yeşilyurt Köyünde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Hüseyin Çanak’a ait evin bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Altıntaş Kaymakam Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş ilçesi Yeşilyurt Köyünde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Hüseyin Çanak'a ait evin bulunduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Çanak ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Abbasoğlu, çıkan yangından derin üzüntü duyduğunu ve can kaybının yaşanmamasının ise teselli olduğunu belirtti.


Devletimizin tüm imkanlarının seferber edileceğini, gerekli çalışmaların Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Altıntaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Kütahya AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde başlayacağını dile getiren Abbasoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarıyla Hüseyin Amcanın yanındadır" dedi.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.