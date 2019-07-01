İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Abbasoğlu: Okullar açılmadan tüm eksikler giderilecek

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde okulları ziyaret eden Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, yaz tatili dolayısıyla okullarda yapılan çalışmaları inceledi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde okulları ziyaret eden Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, yaz tatili dolayısıyla okullarda yapılan çalışmaları inceledi.


Ziyarette, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'na, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve kurum amirleri eşlik etti.


Okulların genelinde ve bahçelerinde fiziki koşulları denetleyen Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Çocukların en güzel şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için olabilecek muhtemel eksiklikleri yerinde görmeyi önemsiyoruz. Var olan eksikliklerin giderilmesi yönündeki talimatlarını verdik. Okular açılmadan öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim alması için gerekli tüm çalışmalar bitmiş olacak'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.