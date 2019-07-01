Kaymakam Abbasoğlu: Okullar açılmadan tüm eksikler giderilecek

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde okulları ziyaret eden Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, yaz tatili dolayısıyla okullarda yapılan çalışmaları inceledi.

Ziyarette, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu'na, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve kurum amirleri eşlik etti.

Okulların genelinde ve bahçelerinde fiziki koşulları denetleyen Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Çocukların en güzel şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için olabilecek muhtemel eksiklikleri yerinde görmeyi önemsiyoruz. Var olan eksikliklerin giderilmesi yönündeki talimatlarını verdik. Okular açılmadan öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim alması için gerekli tüm çalışmalar bitmiş olacak'' ifadelerini kullandı.