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Kaymakam adayları Çavdarhisar'a hayran kaldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesini ziyaret eden 107.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesini ziyaret eden 107. dönem Kütahya Valiliği Kaymakam adayları, Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti.


Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber'i makamında ziyaret etti. Kütahya Valiliği Kaymakam adayları Makam ziyaretinden sonra Kaymakam Berber ile birlikte Aizanoi Antik Kentini ziyaret etti. Aizonai Antik Kenti ve Dünyanın İlk Borsa Binası ziyaretinde 107. Dönem Kütahya Valiliği Kaymakam adayları Dünyanın İlk Borsası ve Zeus Tapınağı hakkında Kaymakam Berber'den bilgiler aldılar.


Ziyaret sonunda Kaymakam Furkan Berber, yaptığı açıklamada, '' Kütahya Valiliği Kaymakam Adaylarını İlçemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum'' diye konuştu.

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