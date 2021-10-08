Kütahya'nın Gediz ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Hakan Alkan'a ziyaret gerçekleştirildi.

Kaymakam Alkan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki sporcu öğrenciler ile tek tek tanışırken birbirinden farklı spor dallarında başarı elde edenleri tebrik etti. Ziyarette bulunan öğrenci ve öğretmenlerin kendisinden bir talebi olup olmadığını sormasıyla açılan sohbette gelen talepleri dinledi. Snowboard sporuyla uğraşan sporcuların Gediz'in kendine özel bir kayak kıyafetinin olması için destek istedi. Kaymakam Hakan Alkan bu fikrin Gediz adına farkındalık oluşturacağını belirterek ilgili kişileri bu konuda görevlendirdi.

Ziyarette ayrıca Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, spora ilgisi gitgide artan gençlerimize daha fazla mekan ve imkan oluşturmak adına okulların spor salonlarında akşam antrenmanlarının da yapılabilmesini önerdi. Ziyaretçilerin taleplerini olumlu karşılayan Kaymakam Alkan, “Çalışmaları birlik içinde yürütmeliyiz, yeter ki siz değerli yeteneklerin ilgi, istek ve merakları hiç bitmesin” dedi.

Kaymakam Alkan, “Gediz spor dalında müthiş bir potansiyele sahip, bu potansiyeli ülke de duyurmak adına en iyi spor dalında uzmanlaşarak daha çok adımızdan söz ettirebiliriz. Gediz Murat Dağında yapılan spor tesislerinin ihalesi yapılıyor, bu tesisler hayata geçtiğinde eminim daha aktif bir Gediz, daha çok sporcumuz yetişecek. Kayak, yüzme, badminton, geleneksel okçuluk gibi sporlarımızın yanında savunma sporlarını da görmeyi çok istiyoruz. Bu alanda gelecek öğretmenlerimiz olacak. Tüm bunların yanında yamaç paraşütünü öne çıkarmak istiyoruz. Yapılan bütün çalışmalar gelecek nesillerimiz için” diyerek verimli ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.