Kaymakam Aracıklıoğlu: ''Bu yıl ürün bol''

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Zafertepeçalköy pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Köylü kadınların ve çiftçilerin üretim yapıp pazarda satmasının ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, ''Bu yıl bölgemizde yağışlardan dolayı bereketli bir mevsim geçiyoruz. Bu köylümüzün ürettiği ürüne de yansımış. Pazarımızda yaşlı teyzelerimiz kendi ürettikleri domates biber gibi ürünleri satıp aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ayrıca yine kendi yaptıkları kışlık peynir tarhana ve çeşitli el yapımı gıdaları da organik olarak satıyorlar. Yapılan denetimlerde ürünlerin oldukça kaliteli ve organik olduğu görülüyor. Zafertepeçalköy pazarı oldukça hareketli ve kalabalık. Esnafımız ve vatandaşlarımız fiyatlardan ve ürünlerden memnun'' ifadelerini kullandı.