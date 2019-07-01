Kaymakam Arcaklıoğlu: 15 yıl önce köylere alt yapı çalışması yapılacak denilse kimse inanmazdı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Karaağaç Köyü'nde altyapı ve kanalizasyon konulu halk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının daire mirleri ile Karaağaç Köyü'nde ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, kanalizasyon altyapılarının korunması amacıyla uygulanması gereken tedbirler konusunda İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nce Karaağaç köyündeki vatandaşlara bilgi verildi. Köy halkının talep ve sorunlarının birebir dinlendiği toplantıda, vatandaşlar, köy ziyaretlerinden ve yapılan bu toplantılardan duyduğu memnuniyeti Kaymakam Arcaklıoğlu'n iletti.

Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, Yaptığımız bu toplantılarda köylerimizdeki sorunlarımızı dinliyor ve çözümlenmesi için gerekli talimatları hemen veriyoruz. Bugün devletimiz köylerimizde alt yapı çalışmaları yapıyor. Bundan 15 yıl önce köylere alt yapı çalışması yapılacak denilse kimse inanmazdı. Ancak görüyoruz ki hükümetimiz köylümüzün rahatı için her türlü imkanı seferber ediyor. Bizlerde ''Köylü milletin efendisidir'' sözünden hareket ederek gerekli çalışmaları takip ediyor ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz'' ifadelerini kullandı.