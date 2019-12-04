Kaymakam Arcaklıoğlu: Amacımız bölgemizde kaliteli eğitimi temelden başlatmak

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy okullarında verilen eğitimin kalitesinin önceki yıllara göre çok daha yüksek seviyede olduğu bildirldi.

Okullardaki sınıflarda öğrenci sayısının, kaliteli eğitim açısından çok titiz çalışmayla ayarlandığı ve kullanılan araç ve gereçlerin günümüz teknolojisine uygun olduğu, öğrencilerin eğitim alırken eğlendikleri bir sistemin oluşturulmaya çalışıldığı açıklandı.

Altıntaş Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ''Gelecekte her biri ülkemizin çeşitli aşamalarında hizmet vererek, faydalı birer birey olacaklardır inşallah. Bizim için çocuklarımızın temel eğitiminde güzel sağlıklı eğitim görmeleri çok önemlidir. Anaokul altyapısı kaliteli olduğunda, eğitime başlama süreci öğrencilerimiz için daha verimli olacaktır. İlçemizde ve köylerinde bulunan Anaokul sınıflarındaki kalite oldukça üst seviyededir. Biz bu seviyenin dahada yükselmesi için devletimizin imkanları dahilinde elimizden geleni yapıyoruz'' dedi.