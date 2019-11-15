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Kaymakam Arcaklıoğlu: "Kitap okumak çocukların hayal dünyalarını geliştirir"

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Acaklıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ile birlikte İstiklal İlkokulu’nda öğrencilere kitap okumanın faydaları konusunda ders verdi.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Acaklıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ile birlikte İstiklal İlkokulu'nda öğrencilere kitap okumanın faydaları konusunda ders verdi.


Kitap okumanın çocukların hayal dünyalarını geliştirdiğini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, ''Küçük yaşlardan itibaren kitap okumak bir alışkanlık haline getirilmelidir'' dedi. İstiklal İlkokulu'nda öğretmenlerle de eğitim üzerine bir sohbet gerçekleştiren ilçe Kaymakamı Mustafa Sait Acaklıoğlu, tüm öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması çok önemli dedi.


Öğrencilerle keyifli dakikalar geçirerek derslere iştirak eden Kaymakam Arcaklıoğlu, ders arasında öğrencilerle birlikte okul bahçesinde top oynadı.

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