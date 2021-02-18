İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam, asker ve polisten kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yapılan kan bağışı kampanyasına Kaymakam, asker ve polisler destek oldu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yapılan kan bağışı kampanyasına Kaymakam, asker ve polisler destek oldu.


Türk Kızılayı tarafından belirli periyotlarla ilçelerinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi olduğunu belirten Aslanapa Kızılay Şube Başkanı Ali Okumuş, ''Aslanapa İlkokulumuzda bugün kan bağışı kampanyası düzenledik. İlçe Kaymakamımız Özgür Pelvan, İlçemizde görevli askerlerimiz ve tüm polislerimiz kan bağışı kampanyasına destek olarak bizleri duygulandırdılar. Askerimiz ve polisimizin, içinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunması, Aslanapa halkımız tarafından da büyü takdirle karşılanmıştır. Korona virüs salgını ve alınan tedbirler dolayısıyla büyük bir özveri ile çalışan, başta İlçe Kaymakamımız olmak üzere polisimize ve jandarmamıza, Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına destek verdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımızdan Allah razı olsun'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.