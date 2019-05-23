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Kaymakam Başar lise öğrencileriyle iftarda buluştu

Kütahya’nın Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi pansiyonundaki iftar yemeğinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kütahya'nın Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi pansiyonundaki iftar yemeğinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


İftar programı öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Başar, sohbet ederek hal hatır sordu. Duaların edilmesinin ardından hep birlikte oruçlar açılırken Başar etüt sınıflarını da ziyaret ederek pansiyon içerisinde de incelemelerde bulundu.


Kaymakam Furkan Başar'a, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Okul Müdürü Mustafa Şahin eşlik etti.

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