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Kaymakam Başar, öğrencilerle kitap okudu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okullarda başlatılan “Kitap Okuma Saati” uygulamasına Kaymakam Furkan Başar öğrencilerle birlikte kitap okuyarak destek verdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde okullarda başlatılan “Kitap Okuma Saati” uygulamasına Kaymakam Furkan Başar öğrencilerle birlikte kitap okuyarak destek verdi.


Kaymakamlık tarafından başlatılan Okuma Saati uygulamasının Karbasan İlkokulu ayağına Kaymakam Furkan Başar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'de katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Kaymakam Başar, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasında farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları Okuma Saati uygulamasına önümüzdeki aylarda diğer okullarda da devam edileceğini söyledi.

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