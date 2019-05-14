Kaymakam Başar ve Başkan Çalışkan oruçlarını iftar çadırında açtı

Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, oruçlarını, belediyenin organizasyonu ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla her gün yaklaşık 200 kişiye sıcak yemek verildiği iftar çadırında açtı

Belediye Başkanı Çalışkan, Kapalı Pazar yerinde kurulan iftar çadırında önce vatandaşlara yemek dağıttı, daha sonra ise Kaymakam Başar ve protokol üyeleri ile birlikte orucunu açtı.

Başkan Çalışkan, birlik beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı iftar çadırında halkla aynı sofrada birlikte iftar yapmanın hazzını yaşadıklarını ifade ederek, iftar çadırlarının evine gidecek vakti olmayan, yolda kalmış veya fakir vatandaşlar için önemli bir ortam olduğunu söyledi.