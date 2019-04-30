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Kaymakam Başar'a yağlı boya resim jesti

Kütahya’nın Hisarcık Kaymakam Furkan Başar’a yağlı boya resim hediye edildi.

Kütahya'nın Hisarcık Kaymakam Furkan Başar'a yağlı boya resim hediye edildi.


Pastel ve Yağlı Boya Kursu Öğretmeni Sena Özyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Hak Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya ile birlikte Kaymakam Furkan Başar'ı makamında ziyaret ederek kursa gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı 50'ye 70 tuval üzerine 2 haftada yaptığı gemi manzarası yağlı boya resmi hediye etti. Kaymakam Başar, bu tür sanatsal faaliyetlerin ilçede yürütülmesinden ve bu şekilde sanatsal ve kültürel kursların açılmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, yağlı boya resim için Görsel Sanatlar Öğretmeni Sena Özyurt'a teşekkür etti.


Sena Özyurt daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'ye de ıslak tuval tekniği ile çizilen manzara resmi hediye etti.

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