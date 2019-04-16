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Kaymakam Başar'dan Başkan Çalışkan'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Mahalli İdareler seçimleri sonucunda 2 bin 33 seçmenin oyunu alarak yüzde 61 oy oranıyla ikinci defa Belediye Başkanı seçilen Fatih Çalışkan’ı ziyaret etti.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Mahalli İdareler seçimleri sonucunda 2 bin 33 seçmenin oyunu alarak yüzde 61 oy oranıyla ikinci defa Belediye Başkanı seçilen Fatih Çalışkan'ı ziyaret etti.


Kaymakam Başar, beraberinde Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül ile birlikte, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

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