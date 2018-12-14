Kaymakam Berber: Amacımız bölgede tarım ve hayvancılığı canlandırmak

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber bir günde ilçeye bağlı 7 köyü ziyaret ederek köylülerin dertlerini dinledi.

Sırasıyla ilçeye bağlı Zobu, Ağarı, Yağdığın, Demiroluk, Efendi Köprüsü, Doğancılar, Akpınar ve Pusatlar köylerini ziyaret eden Kaymakam Berber Köy muhtarları ve vatandaşlardan sorunlarla ilgili geniş kapsamlı bilgiler aldı.

Kış şartları girmeden köy yollarındaki çalışmaların bitirildiğini belirten Kaymakam Berber, ''Yollarımızdaki genişletme ve asfalt çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Çavdarhisar tarımını geliştirmek ve bölgede hayvancılığı canlandırmak için muhtarlarımız ve köylülerimizle istişare etme fırsatı bulduk. Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan bu şirin ilçemize bağlı her köyümüz bizim için çok önemli. Devletimizin imkanları doğrultusunda her zaman köylümüzün yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Amacımız göçü önleyip köylümüzün kendi ürettiği ile köyünde geçinmesini sağlayacı projeler üretmek diye konuştu.(YD-EFE)