İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakam çekti, vali paylaştı

Kütahya Valisi Ali Çelik’in sosyal medya hesabında paylaştığı Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz’ın gece çektiği Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti Zeus Tapınağının muhteşem görüntüsü büyük beğeni aldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in sosyal medya hesabında paylaştığı Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz'ın gece çektiği Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti Zeus Tapınağının muhteşem görüntüsü büyük beğeni aldı.


Vali Ali Çelik'in sosyal medya hesabında paylaştığı resim ve yazdığı, “Çavdarhisar Kaymakamımız Metin Korkmaz'ın objektifinden Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı” paylaşımı ilgi odağı oldu.


Vali Çelik'in Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz tarafından Aizanoi Antik Kentinin gece çekilmiş muhteşem fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede büyük beğeni aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.