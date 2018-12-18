Kaymakam Çiçek: Bilim ve teknolojik alanda gelişen dünyaya ayak uydurmalıyız

Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Teknoloji Öğretmenleri Mine Aksoy ve Taner Aksoy ile beraberinde bir grup öğrenci yurt dışı gezisi öncesi Kaymakam Hasan Çiçek' i makamında ziyaret etti.

Mesleki eğitim alanında hazırladıkları projeyle Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığından hibe desteği alan ve 2019 yılı Ocak ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek olan Bilişim Teknoloji Öğretmenleri, Kaymakam Hasan Çiçek' e yapacakları eğitim gezisi hakkında bilgiler verdi.

Bükreş'te Elektronik-Mekanik Fabrikasını ziyaret ederek, kuvvet tesisat sistemlerinin ve parçalarının üretimiyle ilgili incelemelerde bulunacak olan heyetle fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Çiçek, öğretmen ve öğrencilere hitaben yapmış olduğu konuşmasında

Projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkesi yürekten tebrik ve takdir ettiğini belirten Kaymakam Çiçek, ''Kaymakamlık bünyesinde hizmet vermekte olan proje birimimiz robotik ve kodlama projesi çalışmasında bulunmaktadır. Sizlerin de konuyla ilgili katkıda bulunmanız bizler için çok önemli. Bilim ve teknolojik alanda sürekli gelişen dünyaya ayak uydurmamız gerekmekte. Kaymakamlık olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kalkınmak ve ilerlemek başka türlü mümkün değil. Özellikle bu ziyaretiniz, hem dil, hem kültür, hem de mesleki deneyim anlamında, teorik bir dersin uygulamaya dönüşmesini sağlayacaktır. Ufkunuzun açılmasına katkıda bulunacak olan bu ziyarette, en küçük ayrıntıyı dahi kaçırmamaya çalışınız. Ziyaret bitiminde gezi ile ilgili notlarınızı, görüş ve değerlendirmelerinizi almak üzere sizleri makamıma bekliyor, hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Bilişim Teknoloji öğretmenleri ve öğrencileri Kaymakam Hasan Çiçek' e eğitime verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler.(YD-EFE)