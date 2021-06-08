Kaymakam Çiçek: ''Dikiş nakış kursları aile ekonomisine faydalı kurslar''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gazi Kemal ve Gazi Emet İlkokulunda devam eden dikiş kurslarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

3 okulda devam eden kurs ziyaretlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Cin katıldı.

Kaymakam Çiçek, dikiş nakış kurslarının verildiği sınıfları gezerek, usta öğretici ve öğretmenlerden bilgiler aldı. Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyip, onlara kolaylıklar diledi, ihtiyaç ve taleplerini sordu. Üretilen ürünleri inceleyerek kursların ev ekonomisi için faydalı olduğunu belirtti. Kaymakam Çiçek, Gazi Emet İlkokulunda ayrıca okul müzesini ve bahçe bakım atölyesi çalışmalarını yerinde inceleyip, ilgililerden bilgiler aldı. İhtiyaç ve taleplerini dinledi.