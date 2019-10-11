İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Çiçek: "Eğitim-öğretim her zaman her yerde olmalı"

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede görev yapan öğretmenlere ’Eğitim 4.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede görev yapan öğretmenlere 'Eğitim 4.0' ile ilgili konferans verdi.


Çiçek, 'Eğitim 4.0' projesinde yer alan teknolojik gelişimlerin insan üzerindeki değişimleri ve eğitim sistemlerindeki değişimler ile ilgili 1,5 saat süren bir bir konuşma yaptı.


Kaymakam Çiçek, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini, önümüzdeki yıllarda inovasyon ağırlıklı eğitim gerçekleştirilen eğitim kurumlarının daha başarılı olacağına vurgu yaptı. Ay


Yeteneklerin geliştirilmesi ve kabiliyetlerin kalitesinin garanti edilmesinin de temel öğrenme kazanımlarının gerekliliğini belirten Kaymakam Çiçek, ''Analitik düşünme, yenilikleri ortaya çıkarma, verimlilik, sorumluluk ve çok kültürlü bilgi paylaşımı gibi unsurlara odaklanma önemlidir. Her yerde ve her zaman eğitim-öğretim anlayışının hakim olması gerekir. Öğrencilerin kendi kabiliyet ve yeteneklerine uyarlanabilir eğitim sistemlerini, öğrencilerin ders içeriklerini oluşturma konusunda öğretmenlerle birlikte çalışma yapılmasını ve web arayüzleri ile erişim sistemlerinin aktif kullanılmasının gerekliliği ortadadır'' dedi.


Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''Kütahya 2023 vizyonu kapsamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kaymakamlığımızın büyük katkılarıyla okullarımızda robotik kodlama atölyeleri yapım çalışmaları devam ediyor. Öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimiz başladı. Bugün sayın kaymakamımızla yapmış olduğumu planlama doğrultusunda Eğitim 4.0 temelli bir seminer verdik. Burada eğitimi ön palana çıkardık. Eğitim 4.0 yani dijital dönüşüm, inovasyon, yine eğitimdeki son teknoloji kullanımı konusunda öğretmen arkadaşlarımızın dikkatini çektik. Bu konuda sayın kaymakamımıza teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.


Konferans, dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.