Kaymakam Çiçek: ''Emet ilçemize 3 kütüphane kazandırdık''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Kütüphaneler, medeniyetin ilerlemesini sağlayan kurumsal yapılardır" dedi.

Emet Kaymakamlığı olarak ilçemize 3 adet 'Z' kütüphanesi, okullarımıza ve halk kütüphanesine ise yüzlerce yeni seçkin eser kazandırdıklarını belirten Çiçek, ''Kitap bağışında bulunan, bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İlçemizde iftihar ettiğimiz güzel bir halk kütüphanemiz mevcuttur. Kayıtlar muntazam tutulup, okuyucuya çok güzel hizmet verilmektedir. Yeterli bir kitaplığımız, rahat okuma ve çalışma ortamımız bulunmaktadır. Kitaplarla birlikte, bilgisayarlarımız ve internetimiz de mevcuttur. Bütün bu imkanlardan insanlarımızın daha çok yararlanmasını istiyoruz. İster öğrenci, ister yetişkin olsun, herkesi kütüphanemize davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.