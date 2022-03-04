Kaymakam Çiçek, kitap okuma etkinliğine katıldı

Okuma etkinliği programına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Ziyaretleri sırasında ilk olarak okul kütüphanesini ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, burada öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler öğrenciler ile birlikte kısa süreli kitap okudular. Okuma etkinliğinden sonra öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Kaymakam Hasan Çiçek, öğrencilere kitap okumanın, okuduğunu anlamanın ve öğrenmenin en iyi yolu olduğundan bahsetti. Kaymakam Çiçek, daha sonra İngilizce sınıfını da ziyaret etti. Okul Müdürü ve öğretmenlerden yapılan çalışmalar ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler ile birlikte ders işleyen Çiçek, öğrencilere derslerinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Hasan Çiçek burada yaptığı konuşmada, “Bizim bütün amacımız sizleri okumaya teşvik ederek okuma kültürünü geliştirmek, bilgilerinizi arttırmak ve belirlediğiniz hedeflere en doğru şekilde ilerlemenizi sağlamaktır. Sizlere sürekli kitap okumayı öneriyor, derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret bitiminde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler Kaymakam Hasan Çiçek' e göstermiş oldukları ilgi, alaka ve eğitime vermiş oldukları destekleri için teşekkür ettiler.