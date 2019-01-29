Kaymakam Çiçek, köy ziyaretlerine devam ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hasan Çiçek, İkibaşlı köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Köy muhtarından bilgiler alan Çiçek, vatandaşlarla da bir araya gelerek, onların sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Osmanlı döneminden kalma evlerin korunduğu İkibaşlı köyünün öneminin farkında olduklarını belirten Kaymakam Çiçek“ Bizleri bu soğuk havada, sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Köylerimizin yaşanabilir olması, insanlarımızın burada rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşaması için her türlü imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Köylümüzün köyünde yaşaması, daha fazla üretim ve istihdam demektir. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve köylerimize önem veriyoruz. Köylerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla inşallah çok daha iyi yerlere hep beraber taşıyacağız.Köyümüzde bulunan ve 1 asırlık olan evlerin görüntüsü gerçekten görülmeye değer'' ifadelerini kullandı.