Kaymakam Çiçek: Köylerimizin ihtiyaçları önceliğimiz

Köy Muhtarından bilgiler alan Çiçek, vatandaşlarla da bir araya gelerek, onların sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda geçen sohbette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Çiçek, beraberindeki heyet ile birlikte, Samrık Köyü Hamamını ve daha önceki yıllarda yangın dolayısıyla evi kullanılamaz hale gelen Seyfettin Zeybek'e ait evin inşaatını yerinde inceledi.

Sorun ve talepleri yerinde incelemek ve çözüm üretebilmek maksadıyla, ilçeye bağlı köyleri mümkün olduğunca sık olarak ziyaret etme gayretinde olduklarını belirten Kaymakam Çiçek, “İlçe merkezinde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve onların yaşam standartlarını mümkün olan en iyi duruma getirmek için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Bugün, köylerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla hasbıhal ettik, onların sorunlarını ve taleplerini dinledik. Önümüzdeki yıl yatırım programımızı geniş tuttuk. Bütçe imkanlarımızı da zorlayarak, mümkün mertebe köylerimizdeki ihtiyaçları gidermeye çalışacağız” diye konuştu.(YD-EFE)