İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Çiçek, lise öğrencilerine mesleğini tanıttı

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “Kariyer Günleri” projesi çerçevesinde lise öğrencilerine Kaymakamlık mesleğini tanıttı.


Kaymakam Hasan Çiçek, Gazi Emet Anadolu Lisesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi, Cevizdere Şehitleri Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine “Kariyer Günleri” projesi kapsamında Kaymakamlık mesleği hakkında bilgiler verdi.


Öğrencilerle karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen seminerde, öğrenciler Kaymakamlık mesleğinde merak ettikleri konularla ilgili Kaymakam Çiçek'e soru sordular.

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