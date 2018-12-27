Kaymakam Çiçek: Öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için gayret ediyoruz

Gitar, bağlama, piyano, satranç ve masa tenisi kurslarına büyük rağbet olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, ''Kaymakamlık olarak, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kurslarla, özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin tüm yönleriyle gelişip, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmeleri için, akademik çalışmaların yanında, sosyal, kültürel faaliyetlere, her türlü müzik ve spor etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Satranç, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve kendine güven duygusunu geliştirir. Düzenli bir şekilde masa tenisi oynayanlarda taktik yapma, planlama yeteneği gözle görülür düzeyde ilerler. Masa tenisinde sabır, azim ve kararlılık, sonuçlarını çok daha çabuk gösterdiği için bu özelliklerinizi geliştirmek için idealdir'' dedi.

Kaymakam Çiçek ziyaret sonunda Kurs Öğretmenleri Nezih Sürücüoğlu ve Özgür Kaya'ya teşekkür etti.(YD-EFE)