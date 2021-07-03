Kaymakam Çiçek: ''Tüm vatandaşlarımızı aşı merkezlerimize bekliyoruz''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Zafer Meydanı Mehlem Önü Mevkii'nde kurulan aşılama standını ziyaret etti.

aşılama standını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İlçemiz Kaymakam Çiçek, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Rukiye Kara'dan aşılama çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Salgınla mücadele kapsamında Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın ayağına kadar getirdiğini ve mücadelede en önemli kriter olan aşı sürecinin ülkemizde hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kaymakam Çiçek, “Emet ilçemizde Covid-19 aşı çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı köyler gruplara ayrılarak periyodik aşılama yapıldı. Ayrıca Emet Bor İşletmesi ve işletmeye bağlı firmalarda çalışanların aşı çalışmaları da tamamlandı. Emet ilçesinde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezinde Covid-19 aşı çalışması devam ederken, ilçe merkezinde de aşı noktası oluşturuldu. Emet Zafer Meydanında Emet Belediyesine ait işyerlerinde randevusuz aşı merkezi kurulurken hekim kontrolünde, anestezi teknisyeninin de hazır bulunduğu, ebeler ve sağlık memurları tarafından aşı için başvuran 18 yaş üstü vatandaşlarımıza randevusuz aşı hizmeti verilmektedir'' dedi.