Kaymakam Göktaş: Şaphane'de yıllık 11 bin ton vişne üretiliyor

Ömer Toraman bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kütahya'nın Şaphane ilçesini ziyaret etti.

Vali Dr. Ömer Toraman, Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane Jandarma Komutanı Hasan Aral, Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlçe hakkında Vali Dr. Ömer Toraman'a bilgiler veren Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şaphane'nin vişne ve kiraz üretiminde önemli bir ilçe olduğunu yılda 3 bin ton kiraz, 11 bin ton vişne üretimi yapıldığını söyledi.

Şaphane Meslek Yüksek Okulunun ilçenin ekonomik ve sosyal yaşantısına önemli katkılar sunduğunu belirten Kaymakam Göktaş, 1994 yılından beri aktif olan okulda 5 bölümde 435 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Vali Dr. Ömer Toraman, kaymakamlık ziyareti sonrası 1490 yılında yapılan tarihi Kocaseyfullah Camisinde incelemelerde bulunarak Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş'tan bilgiler aldı.

Vali Dr.Ömer Toraman, vatandaşlarla ve ilçedeki pazar esnafıyla da sohbet edip, işlerinde kolaylıklar diledi.

Şaphane ziyaretine Belediye ile devam eden Vali Dr. Ömer Toraman, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan'ı ziyaret ederek ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.(YD-EFE)