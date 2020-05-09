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Kaymakam Gülyer trafik kontrolüne katıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’’Trafik Haftası Etkinlikleri’’ kapsamında yapılan kontrollere Kaymakam Şeref Gülyer’de katıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ''Trafik Haftası Etkinlikleri'' kapsamında yapılan kontrollere Kaymakam Şeref Gülyer'de katıldı.


Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında trafik denetimlerine katılan Kaymakam Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Ekiplerimizle birlikte yapılan uygulamada sürücülere trafik kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunarak polislerimize kolaylıklar diledik. Ayrıca sürücülerimize trafik haftası ile ilgili bilgiler verdik. Aşırı hız ve kazaların çoğunun sürücü kaynaklı olduğunu ve emniyet kemerinin önemini anlttık. Trafik ekiplerimizin denetimleri aralıksız devam edecek'' dedi.

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