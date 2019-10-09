Kaymakam Halim: "Bağımlılıkla mücadelemiz sürecek"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülebilmesi için toplantı düzenlendi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığındaki toplantıya, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, Kurum Müdürleri ve Rehber Öğretmenler katıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçede oluşturulacak bir heyet ile riskli mahallelerin ziyaret edilmesi, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarının dinlenmesi gerektiğini belirtti.