İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaymakam Halim, beldeleri ziyaret etti

Kütahya’nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 7 beldenin yeni seçilen Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında, Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran’a ve Güney Belde Başkanı Ahmet Çavdar’ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 7 beldenin yeni seçilen Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında, Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran'a ve Güney Belde Başkanı Ahmet Çavdar'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Kaymakam Halim'in Belde ziyaretlerine Jandarma Binbaşı Mustafa Matar da katıldı.


Kaymakam Halim, “31 Mart 2019 tarihinde ilçe merkezi, belde ve köylerimizde yapılan Mahalli İdareler seçimleri, Simav İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının başarılı çalışmalarıyla sükunet içinde gerçekleşmiştir. Jandarma ve polis teşkilatımızın organize çalışmalarıyla kontrollü olarak yapılan seçimlerde, seçmenleri tarafından görev verilen Belediye Başkanlarımıza başarılar diliyorum. İşbirliği içinde yapılacak tüm çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.