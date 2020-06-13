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Kaymakam Halim: "Kaliteli malzeme ile nitelikli köy yollarına kavuştuk"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait taş ocağında incelemelerde bulunan Kaymakam Türker Çağatay Halim, taş ocağından çıkarılan malzemenin kaliteli olmasından dolayı ilçe genelinde yeni yapılan ve onarılan köy yollarının daha nitelikli hale geldiğini ifade etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait taş ocağında incelemelerde bulunan Kaymakam Türker Çağatay Halim, taş ocağından çıkarılan malzemenin kaliteli olmasından dolayı ilçe genelinde yeni yapılan ve onarılan köy yollarının daha nitelikli hale geldiğini ifade etti. Kaymakam Halim, “Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan taş ocağı, Simav sınırları içerisindeki 2 taş ocağından biridir. Balıkesirli bir firma tarafından yapılan üretimdeki muhtelif yol alt yapısı ile ilgili malzemeler, ilçe genelinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan yollarda kullanılıyor. Yıllık 140 bin ton malzeme üreten bu taş ocağı, İl Özel İdaresi'nin yol alt yapısı malzeme ihtiyacını karşılayacak ve 5 yılda 700 bin ton malzeme üretecek” dedi.


Simav'ın Yeşilköy sınırları içindeki taş ocağında üretilen malzemelerin, İl Özel İdaresi'ne ait Abide mevkiindeki şantiyeye ve çalışma yapılan yollara 1 yıl için 136 bin ton nakledildiği belirtiliyor.

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