Kaymakam Halim: "Kapalı ortamlardaki toplantılar pozitif vakaları artırdı"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kış mevsimi yaklaşırken kapalı ortamlarda yapılan toplantılarla, diğer tedbirlere uyulmaması sonucu pozitif vakalarda artış olduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, son günlerde resmi olmayan kadın toplantılarının, pandemi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Kaymakam Halim, “Kış mevsimi yaklaşırken kapalı ortamlarda buluşmak ve birlikte zaman geçirmek davranışlarının arttığını gördük. Özellikle gayrı resmi kadın toplantıları ile sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak, Covid – 19 vakalarının ilçemizde artışına neden oldu. İlçe merkezinde son bir hafta içinde yaptığımız denetimlerde 85 işyeri denetlendi, 280 kişi genel bilgi toplama (GBT) yoluyla sorgulandı, 3 kişi tutuklandı, maske takmayan 64 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Vatandaşlarımızdan araç içinde bile olsa evden çıktıkları andan itibaren, kurallara uygun olarak maske takmalarını istiyoruz” dedi.