Kaymakam Halim: Muhtarlarımız, klorlama cihazını çalıştırmak zorundadır

Kütahya'nın Simav İlçesinde, Muhtarlar Toplantısı'nın Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya 83 köy muhtarı, 36 mahalle muhtarı ile İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Kaymakamı Halim, “İlçemize bağlı bazı köylerin içme suyu klorlama cihazlarının arızalandığı veya sağlıklı çalışmamasından dolayı, Kütahya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gönderilen 16 Temmuz 2019 tarih ve 7428 numaralı yazısında “ Terfili içme suyu tesislerinin elektrik aksamaları ve klorlama cihazlarında oluşabilecek her türlü arıza ve giderleri, köy muhtarlığı tarafından karşılanacak” hükmü vardır. İçme suyunu işleten muhtarlarımız klorlama cihazını çalıştırmak zorundadır. Klor ihtiyacı, içme suyundan sağlanan gelirle karşılanmalıdır. Konuyla ilgili yazı muhtarlarımıza dağıtıldı. Budan sonraki süreçte, muhtarlarımız bu konu üzerinde hassasiyetle durmalıdır. Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak eksiklikleri tespit ediyoruz, muhtarlarımıza gerekli desteği vereceğiz. Köy muhtarlarının öncelikli talebi , içme suyu, kanalizasyon, yol asfalt alt yapısı, köy içindeki sokakların düzeni konusunda olmalıdır. 2019 yılı içinde sosyal konulu taleplerin yapılmamasını istiyoruz” diye konuştu.

Toplantı sonunda muhtarların talepleri alınarak, yemek ikramında bulunuldu.