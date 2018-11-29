Kaymakam Halim: Mutluluğa kurşun sıkmayın

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında gerçekleştirilen yemekli toplantıda, tüm etkinliklerde ateşli silah kullanmanın yasak olduğu bildirildi.

Muhtarların görüş ve isteklerinin alındığı toplantıya, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Köy, Belde ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Kaymakam Halim, İlçede görevli Muhtarların belirleyecekleri ortak isteklerin İçişleri Bakanlığı'na sunulacağını belirtti.

Halim, “İlçemiz merkezinde, belde ve köylerinde yapılan düğün, sünnet ve davetler ile özel eğlencelerde kesinlikle ateşli silah kullanılmayacak. Tüm kolluk görevlilerinin yetkisi bulunuyor. Kamu personelleri davetli olarak bulunsalar dahi, ateşli silah kullanmaları halinde yasal işlem yapılacak. Bunun dışında tasarruf tedbirlerine kesinlikle riayet edilecektir. Halkla ilişkilerde hassasiyet gösterilecek, 3071 sayılı yasa gereği dilekçe hakkını kullanan vatandaşlara yasal süre içinde cevap verilecek. Trafik kuralları çerçevesinde vatandaşların araçları ile Kamu araçlarında kış tedbirleri alınacak” dedi. (MEİ-EFE)