Kaymakam Halim: "Öncelik, köylerin alt yapısı olacak"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında, ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği' Nisan ayı toplantısı yapıldı. Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda gerçekleştirilen yemekli toplantıya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, İl Genel Meclisi Üyeleri ve 113 köy ve mahalle Muhtarı katıldı.

Toplantıda, İl Genel Meclisi Üyesi Kahraman Aktay ve Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav'daki yatırımlarla ilgili birer konuşma yaptı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köylerdeki yatırımlarda önceliğin alt yapı olacağını belirtti. Halim “ 83 köyümüz için yatırım planları daha önceden yapılmıştı. Yeni seçilen Muhtarlarımızın 442 sayılı köy kanununu okumalarını tavsiye ediyorum. Köylerimizin öncelikli yatırımı alt yapı, üst yapı ve sonrasında sosyal tesisler olmalı. Özellikle su şebekelerinde meydana gelen arızalar için köy bütçesinden harcama yapılmalıdır. Düzgün harcama yapılan köylerimizin bütçelerinde en az 10 ile 20 bin lira arasında paraları bulunması gerekiyor) dedi,

Birlik temsilcisi için yapılan oylamada, Hacı Hüseyin Efendi köyü muhtarı 40 oy ve Toklar Köyü Muhtarı 55 oy aldılar.

Katılımcılara yapılan yemek ikramının ardından toplantı sona erdi.