Kaymakam Halim: "Pandemi sürecinde birlik ve beraberlik içindeyiz"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek pandemi sürecinde güzel çalışmaların ortaya çıktığı bildirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Simav İlçe Müftülüğü tarafından, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak üzere bir stand açıldı. Cumhuriyet meydanındaki Nasuhağa camisi önündeki etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Halim, Pandemi sürecinde ilçedeki tüm kurumların birlik ve beraberlik ruhu içinde olduğunu belirterek, yapılan istişareler sonucunda güzel çalışmaların ortaya çıktığını ifade etti. Halim, “Bugün açılışını yaptığımız bu stand, örnek çalışmalarımızdan biridir. Organizasyon için emek verenlere teşekkür ediyorum. Okulların açılma tarihine kadar, vaka sayılarının azalması için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor” dedi.

İlçe Müftüsü Aydın, her gün saat 08.30 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşlara, salgın hastalıklar ile ilgili broşür ve dergi dağıtılacağını belirterek, asıl amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.