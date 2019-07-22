Kaymakam Halim: Simav-Selendi Karayolu bizim için çok önemli

Kaymakam Halim, Simav-Selendi Karayolu üzerinde bulunan Karacahisar köyünde halk toplantısı yaptı.Toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, Karacahisar köyü Muhtarı ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Halim, yol kontrolleri, aramaları, Türkiye huzur ve güven uygulaması, uyuşturucu ile mücadele, metruk binaların yıkımı, trafik kuralları, yaya öncelikli trafik, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeleme ve aşılaması, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı konularında bilgi verdi. Halim, “Simav – Selendi kara yolu Karacahisar köyümüzden geçiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Simav-Selendi Devlet kara yolunda genişletme çalışmaları yapılıyor. Bu yol Simav ilçemizi büyük kentlere bağlıyor, bu sebeple yapılan yol çalışmalarını önemsiyoruz” dedi.