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Kaymakam Halim: "Simavlılar kurallara uyuyor"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganı ile denetimler gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ‘Sağlık için hepimiz için' sloganı ile denetimler gerçekleştirildi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer'in de katıldığı denetimlerde, Simav'da yaşayan vatandaşların, genel olarak kurallara uyduğu gözlendi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe merkezindeki alanda 12 ekibin yanı sıra, köy ve beldelerde Koronavirüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında denetimlerin yapıldığını belirtti. Kaymakam Halim, “Simav'da maske takma oranı oldukça iyi durumda, az sayıda kurallara uymayan vatandaşımıza da gerekli uyarıları yaptık. Büyük şehirlerden, çok sayıda Simavlı hemşerimiz ilçe merkezine ve köylerimize kısa süreli dönüşler yaptılar. Düğünlerin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Korona virüs ile ilgili önlemleri bir üst düzeye çıkardık. Tüm vatandaşlarımızdan beklentimiz, kurallara bire bir uymalarıdır” dedi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Korona virüs (Covid-19) tehlikesinin henüz geçmediğini belirterek, tüm Simavlılar'dan kurallara uymalarını beklediklerini ifade etti.

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