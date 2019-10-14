Kaymakam Halim: "Temiz su için gerekli önlemleri alıyoruz"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında köy muhtarlarıyla dar bölge toplantısı yapıldı. Karşıyaka seyir terasında, köylerin alt yapı ve üst yapı sorunlarıyla, içme sularını temizliği konularının ele alındığı toplantıya, Kaymakam Türker Çağatay Halim, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Kaymakam Halim, “Yeni bir yasal düzenleme yapıldı. İçme sularının temizliği konusu Sağlık Bakanlığı'na verildi. Kütahya ili madenler bölgesi olduğu için, içme suyu numunelerinde arsenik, alüminyum, mangan, sülfat gibi madenler çıkıyor. Doğada bulunan bu suları arıtma cihazlarıyla daha içilebilir hale getirebiliyoruz. İçme sularında görülebilecek bakterilere karşı düzenli ve kontrollü olarak klorlama işlemi yapılması gerekir. Muhtarlar Derneği Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Üyelerinin destekleriyle yaptığımız çalışmada bazı tespitler yaptık, şu anda elimizde bir liste mevcut. Sağlık Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdareleri klorlama işlemlerinin düzenli yapılmasını istiyor. Bu konuda da en büyük görev muhtarlarımıza düşüyor. Köylerdeki içme suyu depolarında klorlama sistemi olanların düzenli olarak çalıştırması, arızalı olanların onarılması, klorlama sistemi bulunmayan içme suyu depolarına da kurulması gerekmektedir. Bu çalışmaları yıl başına kadar tamamlayacağız. Yıl başından sonra idari para cezası verilecek” dedi.

Karşıyaka seyir terasındaki kahvaltılı, dar bölge Muhtarlar toplantısı sonunda, Kaymakam Halim, köylerdeki su sıkıntılarıyla ilgili soruları cevapladı.